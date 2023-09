Zelensky alla Casa Bianca | Biden | «Il nostro impegno continua contro l’aggressione criminale russa In arrivo gli Abrams»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Aiuti militari e umanitari accanto al sostegno internazionale. Al termine dell’ina Washington tra Volodymyre Joe, il presidente statunitense ha rinnovato l’del suo Paese nei confronti dell’Ucraina. E ha annunciato l’invio dei carri armatientro la prossima settimana per sostenere gli sforzi militari di Kievdella Russia. «Putin era convinto di sottomettervi e vi ha sottovalutato. Non ho mai visto dei civili mostrare così tanto coraggio, dai vostri figli e nipoti ai vostri nonni. Putin ha anche sottovalutato la compattezza del blocco occidentale. Aveva torto ea sbagliare. L’Ucraina è intatta, indomita e non sconfitta», ha detto l’inquilino della...