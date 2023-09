Vivaro | esplode un ordigno bellico | morto un bambino di 10 anni | grave il nonno

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ildi 10rimastomente ferito nell’esplosione di unavvenuta nel garage della casa in cui viveva èin ospedale per le gravi lesioni riportate. Anche ilè stato coinvolto nella deflagrazione ed è ora ricoverato in condizioni gravi nello stesso ospedale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il residuatosarebbe stato trovato e portato in casa da un parente del, forse dallo stesso anziano. Dopo l’esplosione, ilè stato immediatamente soccorso dal personale sanitario arrivato sul posto, che hanno praticato una rianimazione in collaborazione con i vigili del fuoco e lo hanno poi trasferito in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i ...