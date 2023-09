“Si è fiondato su Heidi” GF | tutti hanno visto | appena entrata | la bionda ha fatto subito una strage

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023)Baci èal Grande Fratello con il secondo gruppo di concorrenti. Ha 26 anni, è nata a Vasto (Chieti), da genitori di origini bosniaco-albanesi ma è cresciuta a Pescara, si legge nella sua presentazione. Fin da adolescente ha avuto il desiderio di abbandonare la provincia, così dopo il liceo si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella per poi cominciare a gestire uno snack bar. Ma durante la pandemia cambia vita. In quel periodo la gieffina inizia a lavorare in un’azienda che produce barche elettriche e diventa in breve consulente alle vendite, un traguardo che l’ha resa molto orgogliosa. È da sempre fan del Grande Fratello e ha raccontato che quando era piccola faceva la “traduzione simultanea” ai nonni in albanese. Ora la porta rossa si è spalancata pure per lei e a giudicare dalle ultime ha ...