(Di giovedì 21 settembre 2023) Notte di tensione ieri a Yerevan (Armenia) dove centinaia di manifestanti hanno gridato slogan antigovernativi e strappato i loro passaporti russi. La folla ha gridato la parola "Mardaspan" (assassino) riferendosi al presidente russo Vladimir Putin accusato di essere distratto dalla guerra in Ucraina, ignorando altre questioni. Nel frattempo, il termine "hrazharakan" si riferisce alle dimissioni del primo ministro Pashinyan, che non è stato in grado di proteggere il suo popolo. Una folla arrabbiata si è riunita nellapiazza della Repubblica, chiamata Hanrapetut’yan Hraparak, nel cuore della capitale armena. Questa piazza è di fronte all'imponente palazzo del Governo. Le preoccupazioni esposte il giorno precedente si sono purtroppo avverate: dopo 24 ore dall'inizio dei bombardamenti su Stepanakert, la capitale de facto della regione indipendentista conosciuta ...