Policlinico di Bari | eseguito intervento chirurgico pionieristico

(Di giovedì 21 settembre 2023) Presso ildiè statoun, maiin precedenza a livello mondiale: un uomo di 53 anni, affetto da una patologia alla cornea, è stato operato da remoto. Il paziente, un uomo colpito da una condizione chiamata distrofia epiteliale di Cogan: una patologia che colpisce una membrana alla base della cornea, era disteso sul lettino in una sala operatoria del nosocomio pugliese; il chirurgo oculista, il professor Giovanni Alessio, si trovava invece nella sua stanza della clinica oculistica, da dove ha controllato a distanza gli strumenti necessari alla correzione del difetto. Per collegare da remoto il professor Alessio e la sala operatoria del paziente, infatti, è stata utilizzata una velocissima ...

Il programma di consegna Oltre alle due apparecchiature consegnate al San Paolo, nella giornata di oggi ne saranno recapitate altre aldi, all'IRCCS Oncologico di, all'Ospedale "Miulli" di Acquaviva

Al Policlinico di Bari primo intervento al mondo da remoto alla cornea: chirurgo opera grazie al 5G Fanpage.it

