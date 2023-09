CM Scommesse | continua la crisi del Marsiglia di Correa | la Fiorentina in Belgio… | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 09:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Oggi Europa League e Conference, Atalanta e Roma si guardano in tv (o allo stadio) e basta perché in Europa quotarelle simili non ti regalano nemmeno il fiocco. L’italiana invece da cui può partire il tentativo odierno è la Viola e il suo viaggio in Belgio, a casa del Genk. Che è una squadra sveglia e arriva da una bella vittoria in trasferta, in campionato. Italiano mette la mano sul fuoco che i suoi attaccanti si sbloccheranno presto (qui?), co questo gol si può partire anche se la quota non è alta (le altre del girone sono Cukaricki e Ferencvaros). Dove invece si sale in cima è in Europa League. Anche se Ajax-non porta nulla o quasi dei vecchi tempi, l’OM ha addirittura dovuto cambiare l’allenatore, ...