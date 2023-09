Champions | Tonali | domani sarà difficile separare le emozioni

(Di lunedì 18 settembre 2023) "E' un'emozione. Ho fatto tante partite qui e me le ricordo quasi tutte.dovròlee questala grande difficoltà della giornata. Cosa dire ai tifosi? Per ogni tifoso ci ...

Curiosità: Sandro Tonali (Lodi, 8 maggio 2000) è un calciatore italiano, centrocampista del Newcastle Utd e della nazionale italiana.

però ha avuto occasione di parlare con Stefano Pioli a Milanello durante il ritiro Azzurro: "Ho parlato di tutto tranne che di calcio. Ci ha fatto piacere, abbiamo passato 15 minuti insieme, ......pagina e a iniziare con il piede giusto laLeague. Domani, martedì 19 settembre, alle 18:45, il Diavolo affronterà il Newcastle, guidato dall'ex centrocampista rossonero Sandro, che ...

La Champions League inizia a scandire la settimana degli appassionati ... guidato dal grande ex Sandro Tonali, e sulla carta fanalino di coda del girone horror in cui sono stati sorteggiati italiani e ...Dopo il trasferimento estivo Tonali torna a San Siro per la sfida di Champions. «Ci sarà anche mio papà, chissà se tiferà per me almeno stasera o continuerà a essere milanista» ...