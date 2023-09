Mare Group | nuova acquisizione | Obiettivo Europa entra a far parte della Holding campana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il nuovo ingresso consolida la posizione dicome partner strategico per le PMI.contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta di servizi e prodotti del Gruppo, mettendo a disposizione delle aziende una piattaforma unica per accedere alle molteplici opportunità di finanziamento presenti a livello regionale, nazionale ed europeo: attività importantissime viste le sfide poste dalla transizione digitale e da quella sostenibile, in linea con gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Il nostro gruppo – spiega Gennaro Tesone, Chief Growth Officer di– crede fortemente nel potenziale delle piccole e medie imprese, vero motoreduplice transizione in corso: digitale e sostenibile. Abbiamo scelto di ...

Inoltre, per le operazioni di installazione in, è stata riservata anche la capacità della Leonardo da Vinci, la nave posacavi da record di Prysmian. Nell'ambito del progetto Marinus Link, ...Inoltre, per le operazioni di installazione in, è stata riservata anche la capacità della Leonardo da Vinci, la nave posacavi da record di Prysmian. Nell'ambito del progetto Marinus Link, ......che si calzano pronte a danzare vicino ad abiti che volano come vele che si gonfiano sul... Museum of Denim Elletidi Luigi Lovato, la cui presenza è l'omaggio ai 150 anni del tessuto nato a ...

Mare Group, nuova acquisizione: Obiettivo Europa entra a far parte ... Il Denaro

Dall'ufficio stampa di Calata Ovest C’è ancora tempo sino a sabato 9 Settembre per inviare le proprie opere alla segreteria del Concorso fotografico ...Magliano In Toscana Sbarca Alla Mostra Del Cinema Di Venezia. Il borgo toscano tra i protagonisti del documentario “La bellezza dell’Italia minuta” prodotto da The Skill Group. Presentazione giovedi 7 ...