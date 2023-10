Confronto mild hybrid - Dalla citycar alla D-Suv

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 28 luglio 2023) La sezionedi MondoIbrido si chiude con una tavola (la trovate più sotto) che mette adieci modelli scelti tra i più venduti e da noi provati negli ultimi 18 mesi.I numeri che contano. Aabbiamo messo i dati fondamentali per scegliere una vettura piuttosto che un'altra. A partire dal prezzo, ovviamente, indicando quello della versione d'accesso. Seguono le principali informazioni di carattere tecnico e le rilevazioni del Centro prove. Infine, i costi di esercizio, dal bollo ai tagliandi, e quelli fondamentali relativi alle percorrenze.voce "sistema ibrido" è indicato il tipo (Bsg o Isg: vedere qui) e la tensione elettrica in volt. La spesa per la manutenzione e il valore residuo dell'usato a 48 mesi dall'acquisto sono stati calcolati da Quattroruote Professional. ...