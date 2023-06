Terra Amara | anticipazioni settimanali | Zuleyha in pericolo?

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 giugno 2023) Un nuovo appuntamento con ledi, la soap opera turca in onda dal 14 novembre 2022 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato e la domenica alle 15:00 circa su Canale 5 in tv e in streaming su Mediaset Infinity, salvo cambiamenti di palinsesto. Cosa ci riserveranno gli episodi didal 12 al 18 Giugno? La soap opera turca che va in onda sulle reti Mediaset si prepara a regalare al pubblico italiano appuntamenti nei quali non mancheranno colpi di scena.. Crediti Instagram/official – velvetgossipha a cuore i suoi e per questo proibisce a Yilmaz di continuare a fare visita in carcere, evitando così ulteriori reazioni da parte di Demir. Deluso, Yilmaz decide ...