GP Mugello | MotoGP Qualifiche | Bagnaia da record e pole

(Di sabato 10 giugno 2023) Anche ledel Gran Premio delsono andate in archivio e hanno visto un Peccoin grande spolvero. Il pilota della Ducati infatti si é preso lae anche il nuovodella pista per il giro più veloce con un 1:44.855. Seconda piazza per Marc Marquez, mentre chiude il discorso podio Alex Marquez. Ha chiuso al sesto posto invece Marco Bezzecchi. Andiamo dunque a vedere come si é composta la griglia di partenza del GP deldie dunque come si sono chiuse le. GP: i risultati Ecco dunque i risultati e quella che sará la griglia di partenza prefissata conche si é conquistato una preziosa ...

Bagnaia conquista la pole delfirmando anche il nuovo record della pista con 1:44.855. In prima fila, alle spalle di Pecco, scatteranno i due fratelli Marquez: Marc è 2° con la Honda, Alex è 3° con la Ducati Gresini. ...- Tutto pronto per le , sesto appuntamento del Mondiale 2023 di. Alsi comincia alle 10:10 con le ultime prove libere, mentre alle 10:50 e alle 11:15 il via, rispettivamente, a Q1 e Q2 per definire la griglia di partenza della Sprint, che scatterà ...- Francesco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia , sesto appuntamento del mondiale 2023 di: la griglia di partenza PRIMA FILA 1. Bagnaia (Ducati) 2. M. Marquez (Honda) 3. A. Marquez (Ducati) SECONDA FILA 4. Miller (KTM) 5. Martin (Ducati) 6. Bezzecchi (Ducati) TERZA FILA 7. ...

MotoGP Mugello, Bagnaia in pole davanti a Marc e Alex Marquez: l'orario TV8 e Sky della sprint Race Fanpage.it

Dietro al campione del mondo in carica e leader della classifica iridata prenderanno il via nel GP d'Italia delle MotoGP i due Marquez, con Marc, protagonista di un litigio in pista con lo stesso ...È Francesco Bagnaia a conquistare la pole position del GP d'Italia, sesta tappa stagionale della MotoGP. Al Mugello, in una Q2 minacciata dalla pioggia, il pilota Ducati chiude in 1:44.855 fissando il ...