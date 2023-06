Esplosione nella fabbrica di missili | cinque morti

L'incidente si è verificato in uno stabilimento di proprietà della Mkeprovincia di Ankara Cinque persone sono morte oggi in seguito a unain una fabbrica della Machinery and chemical industry corporation (Mke) di razzi e munizioni del ministero della ...... nel sud dell'Ucraina ,notte. Lo riferiscono fonti militari. Nell'sono state danneggiate diverse case. I frammenti dei droni sono finiti all'interno di un appartamento in un ...KYIV, 9. Proseguono tra i bombardamenti le operazioni di evacuazione dei cittadiniregione di Kherson allagata. È molto critica la situazione in quest'area del sud dell'Ucraina dopo l'della diga di Nova Kakhovka: secondo le autorità di Kyiv, se il livello dell'acqua ...

Il video dell'esplosione nella fabbrica di razzi ed esplosivi ad Ankara RaiNews

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Cinque persone sono morte oggi in seguito ad una esplosione in una fabbrica di razzi e munizioni nel distretto Elmadag di Ankara: lo ha reso noto il ministero della Difesa turc ...