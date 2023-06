Guardiola Champions sogno e un po' ossessione | non ci sono favoriti

(Di venerdì 9 giugno 2023) "La storia non va in campo, l'Inter sa attaccare e difendere", dice il tecnico del City alla vigilia della finale ISTANBUL (TURCHIA) - "Le opinioni della stampa su chi sia favorito mi interessano poco, la storia non va in campo". Parola di Pep, tecnico del Manchester City, in conferenza st

Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista del match dicontro l'Inter Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista del match dicontro l'Inter. PAROLE - "sogno o ossessione È un ...Manchester City,: "Laè sogno e ossessione" . Manchester City - Inter,non sottovaluta i nerazzurri .svela il suo segreto: Ho avuto grandi giocatori . ...... tocca al Manchester City parlare in conferenza stampa alla vigilia della finale diLeague contro i nerazzurri. E' il turno di Pep, che come sempre, in questi casi, cerca di ...

I gravi errori di Guardiola nell'ultima finale di Champions che il City non ripeterà con l'Inter Sport Fanpage

"Vincere la Champions League è assolutamente un sogno, per realizzare il quale devi avere dentro te stesso le dosi giuste di ossessione e di desiderio. E quindi è giusto sognare di conquistarla". (ANS ...Il tecnico spagnolo dei Citizens ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro i nerazzurri di Simone Inzaghi: tutte le dichiarazioni ...