Playoff Serie C oggi in tv | orari 8 giugno | calendario | programma | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) IdiC, quest’giovedì 8, sono pronti a ritornare in scena. Le squadre scese in campo dopo la regular season per lottare per un solo posto inB, stanno regalando spettacolo e lo faranno fino al doppio confronto in Finale. Le compagini ancora in corsa sono quattro ma dopo le gare di questa sera ne rimarranno solamente due, quelle che battaglieranno poi per lacadetta che si avvicina sempre di più. I due incontri previsti si giocheranno allo stessoo: le 20.30. Analizziamo prima quello tra Cesena e Lecco. La formazione di casa, nella gara di andata è riuscita a imporsi per 1-2. Decisive le reti di Mario Mercadante al 9? su rigore e il raddoppio di Giuseppe Prestia al 45esimo del primo tempo. Gli uomini di Luciano ...