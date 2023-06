La sua rete d'autore è un gioiello prezioso che purtroppo si perdenotte di Praga. Kouame 5: ...6,5: una scelta vincente quella di Moyes di metterlo in campo, perché punge e le sue ...... pezzo pregiato del prossimo mercato, e svariati nazionali come Paquetà , o gli azzurrie ... e aver perso più o menostessa identica maniera: dominando dall'inizio alla fine la gara, se ...Quando il serbo segna, pur in fuorigioco, non èsua giurisdizione.5,5: la fascia destra della Fiorentina è quella più pericolosa, per cui è attentissimo in copertura. La prima discesa ...

Emerson nella storia: contro la Fiorentina arriva il record

Il West Ham batte la Fiorentina e si aggiudica la Conference League, una vittoria che vale doppio per Emerson Palmieri: l'esterno mancino infatti diventa il primo giocatore nella storia a vincere tutt ...Tra i vincitori della Conference League c'è anche Emerson Palmieri, difensore italiano, che in Italia era stato portato dal Palermo, che ha stabilito un record incredibile: è diventato il primo ...