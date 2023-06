“Senza saperlo ho scoperto che…” | Aurora Ramazzotti dice una cosa che molti genitori non sanno

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha ritagliato uno spazio per parlare di una scoperta molto interessante relativa allo sviluppo della vista dei neonati, condividendola con le migliaia di follower che la seguono ogni giorno. Nella giornata di ieri, 4 giugno 2023, mentre osservava con attenzione i comportamenti del piccolo Cesare, si è resa conto che il bambino sembrava ipnotizzato dalla nuova carta da parati della sua abitazione e ha deciso di documentare l’episodio tra le storie pubblicate su Instagram (ormai scadute). L’influencer ha dato alla luce il primogenito verso la fine di marzo 2023 con il compagno Goffredo Cerza e, ogni giorno, affronta con grande curiosità la vita da genitore, pubblicando ogni piccolo traguardo anche online. “ho preso una carta da parati che Cesare fissa per ore (nonostante non ci veda ...

Era come giocare con gli amici,pressione,riflettori, con un allenatore che era il ... Se il tuo terzino attacca, chi deve prendere quella posizione Devi, sapere chi c'è. Calcolo ...La libertà che ha di immaginare come siano andate le coseessere stato presente in quel momento, per me è una grande lezione di quello che il cinema può fare e raccontare. Può ...... secondo per fantamedia, ma per nulla affidabile fisicamente, dovrete essere bravi a... Vlahovic Se dovesse restare alla Juventus con Max Allegri non ci sentiamo di fare follie,il ...

La sanità è come il Ponte Morandi Quotidiano Sanità

SBK: “Ero al limite, ma stavo gestendo la situazione. Ho sentito il posteriore spingere e si è chiuso l’anteriore. Avevo tutto per arrivare in quarta posizione2 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...