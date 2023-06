Pnrr | Tajani | «Non c' è nessun attacco da parte nostra alla Corte»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sulle polemiche che avevano fatto arrivare ai ferri corti governo e vertici europei, il ministro degli Esteri Antonioha gettato acqua sul fuoco e ha commentato: «Gli attriti sulitaliano con la Commissione Ue sono frutto di un fraintendimento, niente di più». Il ministro ha sottolineato: «Tanti Paesi stanno rivedendo i loro piani, quello che accade anche per l’Italia è del tutto normale». A proposito delladei conti,ha spiegato che «non c’èda, nulla di strano nel fatto che si proroghi una norma varata dal precedente governo sui controlli non concomitanti ma successivi sulle spese».

Il nuovo richiamo della Commissione Ue: "L'Italia non ha ancora presentato il nuovo capitolo del RepowerEu da aggiungere al Pnrr".