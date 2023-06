GodBye | il saluto di Ibrahimovic al calcio e a San Siro | VIDEO

Una coreografia struggente, emozionante: un enormein inglese, volutamente sbagliato. "", vale a dire: "Arrivederci Dio". E come le divinità del calcio, Ibra ha tradito tutta la sua ...C'è scritto "", un gioco di parole dedicato all'idolo di sempre, due volte campione d'Italia ... Prima, però, ilalla sua gente. "Ibrahimovic, Ibrahimovic". Questo il coro cantato da tutto ...' è stato invece il gioco di parole della Curva Sud per ila Zlatan. Le foto più ...

Milan, il saluto della Sud a Ibrahimovic: "GODBYE" Sportitalia

Zlatan Ibrahimovic ha dato ufficialmente addio al calcio giocato e lo ha fatto con una cerimonia in grande stile in quel di San Siro, festante nel salutare una leggenda di questo sport e della storia.Serata di forti emozioni in Seire A. Lo svedese ufficializza il ritiro, mentre Milan e Roma spediscono allora spareggio l'Hellas e lo Spezia ...