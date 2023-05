Mimit | nel ddl Made in Italy | fondo sovrano da un miliardo

Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge "Made in Italy" e nasce un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo per promuovere le filiere strategiche. Lo annuncia una nota del ...... il Mef, Interno, Università e Ricerca, Istruzione, Affari Esteri, Lavoro, Turismo,, Ambiente,... La ricevi, ogni lunedìtuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l'......titolare del, l'accordo con la multinazionale Msd sarà seguito da altri: "Dagli incontri che ho avuto in questi mesi - sostiene - ho la percezione che le principali imprese internazionali...

Al fine di promuovere il raccordo tra il nuovo Liceo del Made in Italy e le imprese favorendo al contempo l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro è istituita una Fondazione denominata ...(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge "Made in Italy" e nasce un fondo sovrano con una dotazione iniziale di un miliardo per promuovere le filiere strategiche.