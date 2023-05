(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel corso dell’intervista a StarCasino, Tommasoammette: "Mentirei sedi no, ma è sempre stato un percorso...

Tommasoper 20 milioni. Altro buon giocatore, ma nelnon devono giocare i buoni giocatori. Davide Calabria per 15 milioni. Lui no, lui è un mistero come abbia potuto godere e goda tutt'...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6; Calabria 6.5 (dal 41 st Kalulu s.v.), Thiaw 6.5, Tomori 6.5, Hernández 6; Tonali 6, Kruni 6.5; Messias 6 (dall'11' st Saelemaekers 6), Díaz6 (dal 36 sts.v.)...... Bastoni, Acerbi, Dimarco e Barella più Gagliardini dalla panchina) e 3 deldi Pioli ( Calabria e Tonali più). Nelle semifinali dell'Europa League la Roma di Mourinho ne ha schierati 7 (...

Milan, Pobega: 'Mentirei se dicessi che non avevo paura di non tornare' Calciomercato.com

Le dichiarazioni di Tommaso Pobega sulla stagione che sta per concludersi, le notti di Champions e un commento sull'aiuto di Pioli.Blog Calciomercato.com: Questo Milan è una delle squadre più sopravvalutate nella storia del calcio. Nonostante le premesse, che agli occhi dei più arditi ...