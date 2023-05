Chi è il prossimo avversario di Lorenzo Sonego al Roland Garros? Top-10 all’orizzonte | precedenti alla pari

(Di mercoledì 31 maggio 2023)si è qualificato con disinvoltura al terzo turno del2023. Il tennista italiano ha sconfitto il francese Ugo Humbert in tre set, giganteggiando contro unscomodo con il punteggo di 6-4, 6-3, 7-6(3) e guadagnandosi così la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa digi. Il piemontese è atteso da un incontro decisamente impegnativo contro il russo Andrey Rublev, che oggi ha regolato il francese Moutet in quattro parziali.dovrà alzare decisamente l’asticella, visto che il 28enne incrocerà l’attuale numero 7 del mondo. Sarà un impegno particolarmente proboante per il numero 48 del ranking ATP, che cercherà l’impresa contro il 25enne. Isono in ...

... GEMELLI: il weekend riporterà consiglio e qualche emozione maggiore perè single; per le ... Paolo Fox, previsioni weekend: come andranno le cose per altri quattro segni Ora passiamo al ...... e nel frattempo,ricapitalizza la società per iscriverla al campionato di C e pagare ... ' Il tempo delle chiacchiere è finito, ormai il 20 giugno è'. Un messaggio inviato non tanto - o ......tanto dure come quelle usate nei miei confronti non solo dai tifosi ma anche e soprattutto da, ... Il tempo delle chiacchiere è finito, ormai il 20 giugno è'. In conclusione: 'Nell'attesa e ...

Chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini al Roland Garros Sin qui ha eliminato due americani OA Sport

Lorenzo Sonego si è qualificato con disinvoltura al terzo turno del Roland Garros 2023. Il tennista italiano ha sconfitto il francese Ugo Humbert in tre set, giganteggiando contro un avversario scomod ...Dopo la fantomatica mediazione cinese, tocca all'Occidente provare una iniziativa diplomatica per far cessare la guerra in Ucraina: ecco lungo quali direttrici si opererà ...