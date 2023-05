Lazio-Cremonese | le probabili formazioni

(Di domenica 28 maggio 2023) Questa sera in campo alle 18 la sfida di Serie A tra, le. I dettagli Questa sera in campo il primo anticipo della Serie A con la sfida tra, le(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.(4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Galdames, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Ciofani. All: Ballardini.

Tutto esaurito all'Olimpico per l'ultima in casa della Lazio in campionato, alle 18 contro la Cremonese di Ballardini già retrocessa. Circa 65mila spettatori " perché da ieri sono a disposizione dei tifosi biancocelesti anche i biglietti dei Distinti Sud ...ROMA - Congiunture storiche e uno spartiacque tra epoche. E' una domenica culminante, rivoluzionaria per la Lazio. Lotito incontrerà il diesse Tare dopo la partita con la Cremonese, il taglio della torta celebrativa del 26 maggio (previsto all'Olimpico) potrebbe essere l'ultima immagine del sodalizio. Tare ...

Sarri vuole concludere la stagione con due vittorie e oggi conta sui 65 mila all'Olimpico. Il recordman di presenze all'addio al calcio. "Coppa in faccia", per i dieci anni ci sarà anche Lulic ...Gioca in prestito al Siviglia, tornerà alla base a fine stagione. Ha 22 anni e vuole esplodere. Il diesse può salutare ...