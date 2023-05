Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic è il quinto vincitore più ‘anziano’ della storia Superati Froome e Moser

(Di domenica 28 maggio 2023) Un trionfo bramato, agognato, tanto atteso e alla fine arrivato.ha vinto il, rimontando uno svantaggio di 26 secondi a Geraint Thomas nella cronoscalata del Monte Lussari, nonostante un problema meccanico. Una rivincita dopo le tante cadute, le tante sfortune avute in passato. Un trionfo che fa anche laper: lo sloveno diventa ilpiù anzianoCorsa Rosa, a 33 anni e 211 giorni. Solo in quattro hanno vinto ilad un età più avanzata del corridoreJumbo-Visma: Fiorenzo Magni nel 1955 (34 anni e 180 giorni), Tony Rominger nel 1995 (34 anni e 69 giorni), Fausto ...

Primoz Roglic ha conquistato per la prima volta in carriera il, grazie alla strepitosa cronometro di sabato. Superata l'ultima insidia della tappa di domenica con arrivo a Roma, il vincitore della corsa rosa si è lasciato andare ai microfoni della ...ROMA - Mark Cavendish vince allo sprint la ventunesima e ultima tappa del2023, 126 chilometri complessivi sulle strade di Roma. Sul traguardo di via dei Fori Imperiali, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il velocista britannico ...Si chiude unpartito in sordina ed esploso nel finale. Ecco anche le nostre pagelle ai protagonisti Finisce così, nel set magico di una Roma quasi cinematografica, con il presidente Sergio Mattarella ...