(Di domenica 28 maggio 2023) Un Gian Pieromolto sereno dopo la sconfitta per 3-2 contro: “Itreinfluenzato tanto ilè partita con un’adrenalina incredibile, poi l’Atalanta è venuta fuori, siamo stati a lungo in gara, ma è ovvio che partendo da 2-0 diventa complicata”. Si parla poi del futuro e delle prospettive che riguardano il tecnico atalantino: “Vedremo una volta terminato il campionato”, dice, “io ho grande rapporto con la società e loro conoscono le mie considerazioni e verranno valutate. Per la prima volta abbiamo vissuto situazioni un po’ pesanti anche in relazione alla classifica che ha avuto la squadra. La gente però ci è stata sempre vicina e la squadra ha sentito questa forza e ha gettato il cuore oltre ...

Pasalic 6,5 : Funge da primo schermo a Brozovic, ma in 5 minuti l'Inter trova idue gol ... Gian Piero5,5 : L'uno due nerazzurro gli spezza le gambe.... pensando più a gestire che ad affondare in maniera rabbiosa come neiminuti. La Dea ritrova ...cambia inserendo Lookman al posto di Pasalic per dare forze fresche all'attacco, mentre ...Ammonito : Toloi per gioco falloso. vedi anche L'Inter vince la Coppa Italia: in finale ... Tra restyling completi e omaggi al passato Hanno già fatto scalpore i'leak' della nuova ...

Gasperini: "I primi tre minuti hanno deciso il match. L'Inter sembra perfetta per dare fastidio al City" OA Sport

Un’occasione persa per Gasperini, che ha parlato così della sfida: “L’Inter è partita con un’adrenalina incredibile, che noi non abbiamo saputo contrastare, almeno nei primi minuti. Poi però la ...Gian Piero Gasperini, nel post partita di Inter-Atalanta (3-2), lancia una sirena d’allarme sul suo futuro alla Dea. A Sky Sport, il tecnico della Dea, ha dichiarato: “Quest’anno ci sono state dispari ...