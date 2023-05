Ciclismo | Tadej Pogacar torna ad allenarsi in bicicletta con il Tour nel mirino

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023)to ine si sta preparando per essere al 100% per ilde France 2023. Una notizia sicuramente molto importante per quanto riguarda il campione della UAE, che è lontano dalle corse addirittura dalla Liegi-Bastogne-Liegi, quando si è procurato la frattura dello scafoide della mano sinistra dopo una caduta.è stato operato e dopo oltre un mese è finalmenteto in sella alla suaper cominciare gli allenamenti in vista della Grande Boucle, dove ci sarà nuovamente un fantastico duello con Jonas Vingegaard. Lo scorso anno a vincere fu il danese e dunque lo sloveno vorrà prendersi la rivincita. Sul suo profilo Instagram,ha messo una serie di foto e video che lo ritraggono in ...