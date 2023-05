Ultime Notizie Roma del 26-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e venerdì 26 maggio al microfono Giuliano Ferrigno della commissione europea Ursula von der leyen ieri ha proseguito il sopralluogo nelle aree alluvionate dell’Emiliagna dopo la conferenza stampa con la premier e meloni porto a Bologna che ti ho scritto in elicottero ingna insieme al presidente Stefano Bonaccini al ministro Raffaele Fitto è al capo della protezione civile Fabrizio Curcio in auto raggiunto le rive del fiume della zona San Rocco che la settimana scorsa hai sondato allagato diverse abitazioni grazie alla presidente che ha voluto venire in Emiliagna per rendersi conto della situazione che sta affrontando la regione La Nazione intera ha detto la premier e meloni a Bologna con lei che erano i ...