Spring Extreme 65 | citycar Dacia a batteria con più sprint

Più sprint per la città e non solo, la piccola elettrica di Dacia guadagna brio.è l'allestimento di punta della citycar a batterie più economia e leggera del mercato . Dispone di venti cavalli in più , per essere più sgusciante nel traffico e affrontare anche ...In effetti, listino alla mano " quello dellaparte da 21.450 euro, ma per lane servono 23.200 " un'auto elettrica meno costosa di questa non esiste, perlomeno attualmente.Come è fatta Vita a bordo Come va su strada Quanto consuma Prezzo e dotazioni Scheda tecnica COME È FATTA, DENTRO E FUORI Dacia65 CV: visuale frontale All'esterno debutta la nuova ...

Spring Extreme, citycar di Dacia a batteria con più sprint. Grazie al motore Electric 65 guadagna 20 cv. Ripresa rapida e sorpassi agevoli nel traffico.Dacia ha lanciato l'allestimento Extreme su tutta la sua gamma, offrendo ai clienti nuovi equipaggiamenti e un look più personale ...