Serie A | 37ª giornata | diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

(Di venerdì 26 maggio 2023) PenultimadiA che per l’Inter significa una cosa sola: poter chiudere il discorso Champions League in anticipo. Per farlo servirà fare risultato (vincere o pareggiare) domani contro l’Atalanta, ma prima dello scontro diretto ci saranno altri tre anticipi, di cui uno stasera.A 2022-2023 – 37ªSampdoria-Sassuolo – venerdì 26 maggio ore 20.45 –TV Sky: canaliCalcio (SAT 202, DTT 473) e251, liveSalernitana-Udinese – sabato 27 maggio ore 15 –TV Zona2 (canale 215) eSpezia-Torino – sabato 27 maggio ore 15 –TV Zona ...

Ecco un riepilogo degli indisponibili (infortunati e squalificati) delle 20 squadre diA. ... Da Sensi a Pinamonti, i 5 giocatori low cost da schierare nellagiornata Leggi i commenti Calcio: ...ROMA - Con una nota ufficiale, l'Aia ha reso note le designazioni arbitrali valide per lagiornata diA , che prenderà il via già domani sera con la sfida Sampdoria - Sassuolo (Meraviglia). Sabato invece toccherà alla Roma , che sarà ospite della Fiorentina : designato Ayroldi di ...Ci siamo lasciati alle spalle la 36ª giornata diA solamente lunedì e per i fantallenatori è ... andiamo a vedere dunque 5 giocatori low cost da schierare per lagiornata. Lorenzo Pirola. ...