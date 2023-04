Regionali Friuli-Venezia Giulia, affluenza in calo alle 12 – I dati (Di domenica 2 aprile 2023) affluenza in calo alle 12 in Friuli-Venezia Giulia dove si vota per le elezioni Regionali e per le Comunali in 24 Comuni oggi domenica 2 aprile e domani lunedì 3 aprile. Stando ai dati relativi a quasi tutte le sezioni (1.262 su 1.360), l’affluenza oscilla tra l’11 e il 12%, secondo il sito della Regione. Nell’ultima tornata elettorale del 2018 le operazioni di voto erano concentrate in un’unica giornata e alle 12 avevano fatto registrare il 18,07%. Nelle singole circoscrizioni, l’affluenza alle 12 è stata dell’11% a Trieste, Tolmezzo e Pordenone e del 12% a Gorizia e Udine. su Open Leggi anche: Il caso al comizio del centrodestra a Udine, i leghisti non cantano l’Inno di ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023)in12 indove si vota per le elezionie per le Comunali in 24 Comuni oggi domenica 2 aprile e domani lunedì 3 aprile. Stando airelativi a quasi tutte le sezioni (1.262 su 1.360), l’oscilla tra l’11 e il 12%, secondo il sito della Regione. Nell’ultima tornata elettorale del 2018 le operazioni di voto erano concentrate in un’unica giornata e12 avevano fatto registrare il 18,07%. Nelle singole circoscrizioni, l’12 è stata dell’11% a Trieste, Tolmezzo e Pordenone e del 12% a Gorizia e Udine. su Open Leggi anche: Il caso al comizio del centrodestra a Udine, i leghisti non cantano l’Inno di ...

