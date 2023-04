MotoGP, i medici fermano Joan Mir: niente GP d’Argentina (Di domenica 2 aprile 2023) niente Gp d’Argentina per Joan Mir. Dopo un controllo medico mattutino, il pilota spagnolo è stato dichiarato non idoneo dallo staff medico della MotoGP e del circuito a causa di un trauma cranico e cervicale. Colpa di una caduta al primo giro della gara sprint: lo spagnolo (che non ha perso conoscenza) è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Santiago del Estero, a circa 80 chilometri da Termas de Rio Hondo. Oggi Mir ha continuato a provare sensazioni di nausea e vertigini. Il pilota della Honda tornerà in Europa per continuare il suo recupero in vista del Gran Premio delle Americhe, in programma dal 14 al 16 aprile. Mir to miss Argentina Grand Prix After a morning medical check, Joan Mir was declared unfit for the Argentina GP by MotoGP and circuit medical staff due to ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023)GpperMir. Dopo un controllo medico mattutino, il pilota spagnolo è stato dichiarato non idoneo dallo staff medico dellae del circuito a causa di un trauma cranico e cervicale. Colpa di una caduta al primo giro della gara sprint: lo spagnolo (che non ha perso conoscenza) è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Santiago del Estero, a circa 80 chilometri da Termas de Rio Hondo. Oggi Mir ha continuato a provare sensazioni di nausea e vertigini. Il pilota della Honda tornerà in Europa per continuare il suo recupero in vista del Gran Premio delle Americhe, in programma dal 14 al 16 aprile. Mir to miss Argentina Grand Prix After a morning medical check,Mir was declared unfit for the Argentina GP byand circuit medical staff due to ...

