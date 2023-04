Morto l’attore Christo Jivkov | fu uno degli apostoli in “La passione di Cristo” di Mel Gibson

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023)bulgaroall’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Conosciuto per il ruolo dell’apostolo Giovanni nel film “Ladi” (2004) di Melse ne è andato in un ospedale di Los Angeles venerdì 31 marzi. èin un ospedale di Los Angeles venerdì 31 marzo, dopo una lunga battaglia contro il cancro, all’età di 48 anni. La notizia diffusa sui social dagli amici è stata rilanciata dal sito internet Deadline. Nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria,si diploma all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si specializza in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano. Nel 2001 viene scritturato per il ...