Mattarella a pranzo da PizzAut, "Presidente uno di noi" (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - "Presidente sei uno di noi". È stato accolto così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al suo ingresso nel ristorante PizzAut inaugurato oggi a Monza, nel quale lavorano ragazzi e ragazze autistici. Il Presidente della Repubblica, dopo il taglio del nastro del locale, è andato a visitare le cucine, dove gli sono state mostrate le particolarità del ristorante. Una volta uscito, Mattarella è stato accolto in sala da un lungo applauso da parte di tutto lo staff e dagli ospiti presenti. Quindi è passato in mezzo al salone, sedendosi al suo tavolo. Per Mattarella lo staff ha inventato una pizza che si chiama 'Articolo1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro', realizzata con soli ingredienti e prodotti di territori sequestrati ...

