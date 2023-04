Quando ladiventano volti, occhi e mani di uomini e, soprattutto, di donne, vi si scorge la ... 'È un Dio che abbraccia eforte a sé. Un Dio molto semplice, dai tratti fortemente materni', ...Nellache si accalca lenta, accaldata, ondeggiante in piazza Mercato davanti alla Basilica di ... Gli fa eco un'altra popolana cheil rosario tra le mani, emozionata, il fiato strozzato in ...Questa celebrazione commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dove lalo accolse agitando ... Sibene il mazzetto man mano che si procede nella lavorazione per creare 'la pancia' della ...

La folla si stringe intorno al Papa: "Ho bisogno che Gesù mi accarezzi" ilGiornale.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nel centro di accoglienza di Lampedusa mancano le scarpe, ma anche le tute, abbigliamento che consenta loro di stare al caldo. Sì, il calendario dice che è primavera ma soprattutto la sera continua il ...