Un anno dalla liberazione di Bucha, commemorazione Invasione russa dell'Ucraina (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente ucraino Zelensky ha visitato ieri, un anno dopo la liberazione, Bucha: circa 1500 morti fra cui decine di bambini. Alla commemorazione anche i presidenti di Croazia, Slovacchia e Slovenia. Il piano di pace bielorusso non piace agli ucraini perché di fatto manterrebbe gli invasori nel territorio non loro ma non piace neanche all'alleato russo perché Putin non vuole cessare il fuoco se non a condizione di avere conquistato il territorio invaso.

