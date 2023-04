Ultime Notizie – “Giochiamo come Sinner e vinciamo”

(Di sabato 1 aprile 2023) “Milan, fai”. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri attesi domani dal Napoli capolista, invita i campioni d’Italia a seguire l’esempio di Jannik, vincitore contro Carlos Alcaraz, numero 1 del tennis mondiale, nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Miami. “Se domanida Milan possiamo vincere”, dice Pioli. “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, cosìquest’anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa abbiamo fatto l’anno scorso, ma ora non conta più: speriamo di fare bene nelle10 di campionato e speriamo nelle ...

La scrittrice Ada D’Adamo è morta a 55 anni: il suo libro rimane in gara al Premio Strega 2023 Virgilio Notizie

