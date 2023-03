Trump | news sul caso Stormy Daniels | cosa succede ora

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Martedì 4 aprile, alle 14.15 di New York, Donaldcomparirà in tribunale. L’ex presidente degli Stati Uniti, incriminato dal gran giurì di Manhattan per il, dovrà affrontare più di 30 capi d’accusa relativi a frode aziendale., primo ex presidente incriminato nella storia degli Usa, dovrà sottoporsi alle procedure di rito indi arresto, comprese foto segnaletiche e il rilevamento delle impronte digitali. “E’ una persecuzione politica ed un’interferenza nelle elezioni al massimo livello della storia”, ha detto, che punta al ritorno alla Casa Bianca nelle elezioni 2024 e che, nonostante l’incriminazione, può proseguire la campagna. “Credo che questa caccia alle streghe si ritorcerà pesantemente contro Joe ...

