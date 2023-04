Pioli 'Milan a Napoli con lo stesso spirito di Sinner (Di sabato 1 aprile 2023) Il Milan che affronterà il Napoli, secondo Stefano Pioli, dovrà avere le stesse qualità con cui Jannik Sinner (tifoso Milanista) ha superato Carlos Alcaraz ai Master 1000 di Miami: "Qualità, spirito e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Ilche affronterà il, secondo Stefano, dovrà avere le stesse qualità con cui Jannik(tifosoista) ha superato Carlos Alcaraz ai Master 1000 di Miami: "Qualità,e ...

