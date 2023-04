MotoGP | Marquez in pole in Argentina… ma è il fratello! 2° Bezzecchi | 3° Bagnaia con un azzardo ragionato

(Di sabato 1 aprile 2023) Alexconferma le sue ottime qualità di guida in condizioni ibride e ottiene laposition per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo round stagionale del Mondiale. Prima partenza al palo della carriera in top class per il fratello di Marc (assente a Termas de Rio Hondo per infortunio), che scatterà davanti a tutti al via della Sprint Race odierna e soprattutto della gara di domani con la Ducati GP22 del team Gresini. Il due volte campione iridato (in Moto3 e Moto2) ha sfruttato al meglio i 15 minuti di attività in pista su asfalto umido del Q1, prendendo confidenza in condizioni difficili e guadagnando un bel vantaggio per il Q2 dopo aver superato il taglio nonostante una caduta al termine della prima sessione. Il 26enne di Cervera ha poi fatto la scelta giusta nel momento decisivo, montando le gomme slick a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : La sua prima Ducati Desmosedici GP22 va a fuoco nel Q1 ?? Scopre di essersi qualificato per il Q2 in corso d'opera.… - Eurosport_IT : Il doppio long lap penalty inflitto a Marquez fa discutere i colleghi piloti: è la punizione giusta oppure no? ??… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - BroginiAlessio : RT @Eurosport_IT: PRIMA POLE IN CARRIERA PER MARQUEZ JR.?????? Seguono i nostri Bezzecchi e Bagnaia subito dietro in qualifica ?? #Argentina… - Motorsport_IT : #MotoGP | Alex Marquez firma la sua prima pole sull'umido in Argentina #AmericasGP -

E' di Alexla pole position del gp di Argentina, seconda prova del Mondiale2023. Il pilota del team Ducati Gresini, con il tempo 1'43"881, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e il campione ...Per Alexè la prima pole in. I piloti partiranno con questo schieramento sia per la Sprint race di stasera alle 20 (che assegnerà punti per il Motomondiale) sia per la gara in ...A sfruttare al massimo la situazione è stato Alex, che ha montato le slick nel finale e si è preso in extremis la prima pole in carriera in, la sedicesima tra tutte le classi. Marco ...

Alex Marquez conquista la pole position nel GP d'Argentina ... per la prima volta davanti a tutti da quando è sbarcato in MotoGP. Ferme al Q1 l'Aprilia Rnf di Raul Fernandez (13° tempo), l'altra ...Pole position di Alex Marquez, davanti a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, tutti in pista con le slick, mentre gli altri hanno continuato con le rain. Altri italiani: Franco Morbidelli quarto, Luca ...