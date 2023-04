LIVE Sinner-Alcaraz 4-4 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | tutto da rifare

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Servizio vincente dello spagnolo.da. 40-15 Assurdo. Difendee poi castigacon un pallonetto difensivo. La volée di diritto dell’azzurro non è stata risolutiva. 30-15 Ace esterno dello spagnolo. 15-15 Risposta profonda di, in rete il diritto di, se possibile, ha ulteriormente innalzato il propriollo.deve reagire. 15-0 Palla corta di. Buono il back di, ma il passante dello spagnolo è sulla riga. 40 minuti di partita. Bisogna resettare. Punto su punto.a rete è più forte di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MiamiOpen | Jannik #Sinner e Carlos #Alcaraz sono in campo per la loro semifinale: segui con noi la DIRETTA della… - lokisuperstark : Eccoci qua live con Alcaraz Sinner - OA_Sport : LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, l’azzurro ci crede! - - OA_Sport : LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: dall’1.00 l’immediata rivincita della nuova classica del tennis! - - sportli26181512 : Sinner-Alcaraz all'ATP Miami, il risultato in diretta live della semifinale: Ancora un duello 'stellare' tra l'azzu… -

Sono infatti 75 i punti che dividono i due nellaRace to Turin. Bertolucci su: "Ci regalerà grandissime soddisfazioni" Paolo Bertolucci , in un editoriale redatto per il quotidiano La ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà all' 01:00 (ora italiana). Alcaraz -: il pronostico Si tratta del sesto confronto tra i due, ...Oltre a Carlos Alcaraz e Jannik, non ha tradito le attese neppure Daniil Medvedev , quarta ... Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida inizierà alle 19:...

LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, ATP Miami 2023 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro! OA Sport

A Miami il sesto scontro tra i due a livello Atp con in palio la finale. Jannik il freddo contro Carlos il caldo: un dualismo che parte da lontano e che sta infiammando il tennis… Leggi ...Nella sua novantanovesima apparizione in un torneo WTA 1000 Petra Kvitova è riuscita a raggiungere la sua prima finale al Miami Open sconfiggendo in due set una delle giocatrici più calde di questo ...