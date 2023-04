LIVE F1, GP Australia 2023 in DIRETTA: via alla FP3! Non piove a Melbourne (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.35 Installation lap per Stroll e Alonso, mentre Sainz e Leclerc si lanciano per un giro cronometrato. 03.32 Sul tracciato anche la Red Bull con le gomme medie. 03.31 In pista le due Aston Martin di Alonso e Stroll (gomme medie), seguite dalle Ferrari di Sainz e di Leclerc con le soft. 03.30 VIA alla FP3!!! 03.27 3? al via della FP3. 03.24 Red Bull resta comunque il riferimento e già da oggi dovrebbe dimostrarlo in questa sessione. 03.21 Ferrari estremamente con le gomme hard ieri, vedremo se ci sarà una conferma. 03.18 Le squadre proveranno gli assetti in vista anche della gara domenicale. 03.15 15? al via della FP3. 03.12 Vedremo se il neerlandese confermerà le attese, facendo soprattutto attenzione al suo compagno di squadra, Sergio Perez, vincitore ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.35 Insttion lap per Stroll e Alonso, mentre Sainz e Leclerc si lanciano per un giro cronometrato. 03.32 Sul tracciato anche la Red Bull con le gomme medie. 03.31 In pista le due Aston Martin di Alonso e Stroll (gomme medie), seguite dalle Ferrari di Sainz e di Leclerc con le soft. 03.30 VIA!! 03.27 3? al via della FP3. 03.24 Red Bull resta comunque il riferimento e già da oggi dovrebbe dimostrarlo in questa sessione. 03.21 Ferrari estremamente con le gomme hard ieri, vedremo se ci sarà una conferma. 03.18 Le squadre proveranno gli assetti in vista anche della gara domenicale. 03.15 15? al via della FP3. 03.12 Vedremo se il neerlandese confermerà le attese, facendo soprattutto attenzione al suo compagno di squadra, Sergio Perez, vincitore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... motorboxcom : Siamo in diretta #LIVE per la cronaca minuto per minuto delle #PL3 #FP3 #AustralianGP #F1: - Salvuss : Siamo in diretta #LIVE per la cronaca minuto per minuto delle #PL3 #FP3 #AustralianGP #F1: - andreastoolbox : Formula 1, GP Australia le qualifiche in diretta live da Melbourne. Libere 3 alle 3.30 #1, #Formula #GP #le… - twospeakersinF1 : F1, seguite in diretta LIVE le PL3 - fuoripistanet : F1 | LIVE Prove Libere 3 – GP d’Australia: segui il resoconto -