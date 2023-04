Infortunio Osimhen, la reazione del nigeriano dopo l’ecografia (Di sabato 1 aprile 2023) Infortunio per Victor Osimhen: lesione distrattiva confermata dalle ecografie. L’attaccante del Napoli salterà le prossime gare. Il Napoli dovrà fare a meno del giocatore nigeriano Victor Osimhen nelle prossime partite di campionato a causa di un Infortunio. Ieri, il calciatore ha svolto un’ecografia che ha evidenziato una lesione distrattiva, rendendo necessario il suo immediato riposo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Osimhen era già tornato stanco dalle due partite giocate con la sua nazionale, e già giovedì aveva manifestato di avere il muscolo impastato. Di conseguenza, gli esami sono stati effettuati per escludere possibili lesioni, ma purtroppo l’esito è stato quello temuto. “Il nigeriano è rientrato affaticato dalle ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023)per Victor: lesione distrattiva confermata dalle ecografie. L’attaccante del Napoli salterà le prossime gare. Il Napoli dovrà fare a meno del giocatoreVictornelle prossime partite di campionato a causa di un. Ieri, il calciatore ha svolto un’ecografia che ha evidenziato una lesione distrattiva, rendendo necessario il suo immediato riposo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,era già tornato stanco dalle due partite giocate con la sua nazionale, e già giovedì aveva manifestato di avere il muscolo impastato. Di conseguenza, gli esami sono stati effettuati per escludere possibili lesioni, ma purtroppo l’esito è stato quello temuto. “Ilè rientrato affaticato dalle ...

