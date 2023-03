Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Ricaricate le batterie, con l’Inter sfida difficile, ci vuole personalità” (Di sabato 1 aprile 2023) La Fiorentina ha visto la pausa delle Nazionali fermare un momento davvero florido. La squadra di Vincenzo Italiano ha collezionato quattro vittorie consecutive in campionato prima dello stop e vuole provare a scalare la classifica per migliorare la propria posizione. L’allenatore è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale per presentare la partita contro l’Inter. Per Italiano la sosta è stato un toccasana: “Ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni, dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione“. Il mister non ha paura della sfida contro i nerazzurri: “Sappiamo quello che è l’Inter, soprattutto in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Laha visto la pausa delle Nazionali fermare un momento davvero florido. La squadra diha collezionato quattro vittorie consecutive in campionato prima dello stop eprovare a scalare la classifica per migliorare la propria posizione. L’allenatore è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale per presentare la partita contro. Perla sosta è stato un toccasana: “Ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni, dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione“. Il mister non ha paura dellacontro i nerazzurri: “Sappiamo quello che è, soprattutto in ...

