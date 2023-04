F1, Sergio Perez finisce nella ghiaia in qualifica a Melbourne – VIDEO (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen è ancora in pole position. La seconda pole della stagione per il campione del mondo in carica, la terza stagionale per la Red Bull che si conferma ulteriormente la macchina da battere in questo 2023. La sorpresa principale è stata la Mercedes, in nettissimo miglioramento rispetto alle prime due gare. George Russell partirà dalla prima fila in seconda posizione e Lewis Hamilton dalla terza piazza, affiancato da Fernando Alonso. Ferrari non ha brillato: Carlos Sainz partirà quinto e Charles Leclerc settimo. La delusione è stata Sergio Perez che domani partirà dall’ultima posizione: in Q1 il messicano è finito nella ghiaia per un problema in frenata. Questo il VIDEO dell’uscita di scena del messicano: Sergio Perez finisce ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Max Verstappen è ancora in pole position. La seconda pole della stagione per il campione del mondo in carica, la terza stagionale per la Red Bull che si conferma ulteriormente la macchina da battere in questo 2023. La sorpresa principale è stata la Mercedes, in nettissimo miglioramento rispetto alle prime due gare. George Russell partirà dalla prima fila in seconda posizione e Lewis Hamilton dalla terza piazza, affiancato da Fernando Alonso. Ferrari non ha brillato: Carlos Sainz partirà quinto e Charles Leclerc settimo. La delusione è statache domani partirà dall’ultima posizione: in Q1 il messicano è finitoper un problema in frenata. Questo ildell’uscita di scena del messicano:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : Sabato da dimenticare per Sergio Perez, che domani dovrà partire dall'ultima posizione in griglia #F1… - gponedotcom : Max è perfetto e riesce a battere Russell e Hamilton, poi Alonso che relega Sainz in terza fila davanti a Stroll e… - OA_Sport : #F1, Sergio #Perez: “Ho avuto il solito problema in frenata, pensavamo di averlo risolto e invece…” #AusGP… - RSIsport : ??????? Max Verstappen scatterà dalla prima posizione nel GP d'Australia. L'olandese ha preceduto George Russell e Lew… - worldnews_guru : Sergio Perez -