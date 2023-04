Castelli aperti | Jo Squillo e visite guidate | il week-end in provincia

(Di sabato 1 aprile 2023) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali, il party anni Ottanta al Druso con Joalla scoperta del territorio e concerti. Ecco il programma degli eventi promossi insabato 1 e domenica 2 aprile. ALBINO – Albino classica: il programma dell’edizione 2023 BRIGNANO GERA D’ADDA – Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali CALCIO – Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali CAVERNAGO – Domenica per ville, palazzi e– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali COLOGNO AL SERIO – Nuova giornata dei, palazzi e borghi ...

Dimore regali che racchiudono secoli di storia, giardini incantati, paesi che si stagliano imponenti sulla cima delle colline, musei che offrono collezioni pregiate: Castelli Aperti dà il via alla stagione.

Anche a Pasqua e Pasquetta continua l'iniziativa della Regione "Castelli Aperti" TargatoCn.it

Ritornano anche per questa primavera le giornate di apertura del circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze stori ...Il 2 aprile 2023 riprendono le “Domeniche per ville, palazzi e castelli”. L’iniziativa, giunta al sesto anno, verrà riproposta il 16, 23 e 30 aprile; il 7, 14, 21 e 28 maggio; il 17 e il 24 settembre; ...