? LIVE! Cremonese-Atalanta 0-1: inizia la ripresa, dentro Boga e Lookman (Di sabato 1 aprile 2023) Il tabellino Cremonese-Atalanta 0-1 Marcatori: 44? De Roon Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Pickel, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Tsadjout. A disp. Saro, Sarr, Vasquez, Sernicola, Quagliata, Ghiglione, Galdames, Basso Ricci, Buonaiuto, Afena-Gyan, Dessers. All. Ballardini Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic (46? Boga); Zapata (46? Lookman), Muriel. A disp. Rossi, Sportiello, Okoli, Demiral, Maehle, Soppy, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Marinelli Ammoniti: Lochoshvili (21?), Pasalic (38?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 44? – Gol Atalanta – Zapata va sulla profondità a destra e cerca il cross basso, Aiwu ribatte malamente e all’altezza del ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 aprile 2023) Il tabellino0-1 Marcatori: 44? De Roon(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Pickel, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Tsadjout. A disp. Saro, Sarr, Vasquez, Sernicola, Quagliata, Ghiglione, Galdames, Basso Ricci, Buonaiuto, Afena-Gyan, Dessers. All. Ballardini(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic (46?); Zapata (46?), Muriel. A disp. Rossi, Sportiello, Okoli, Demiral, Maehle, Soppy, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Marinelli Ammoniti: Lochoshvili (21?), Pasalic (38?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – I gol 44? – Gol– Zapata va sulla profondità a destra e cerca il cross basso, Aiwu ribatte malamente e all’altezza del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?56' GOOOL DELLA CREMONESE! #Ciofani è infallibile dal dischetto, risultato di nuovo in parità! ?? #CremoneseAtalanta 1-1 ???? #SerieA LIVE - sportli26181512 : LIVE Cremonese-Atalanta 0-0: chance per Benassi, ma il tiro è debole! - 11contro11 : #Cremonese-#Atalanta DIRETTA LIVE (0-0): al via il derby lombardo #SerieA #11contro11 -