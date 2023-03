(Di venerdì 31 marzo 2023) In casa, da diverso tempo ormai, sta andando in scena una vera e propria telenovela: quella riguardante il futuro di Ivan. Il tecnico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, Cairo è sicuro: Juric resterà: In casa Torino, da diverso tempo ormai, sta andando in scena una vera e prop… - ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???Urbano Cairo, Presidente Torino: “Il riscatto di Lazaro? Lazaro ha fatto bene, poi si è fatto male. Noi aspetteremo l… - malenacosta161 : Gianni Minà, il Toro e quell'appello a Cairo: 'Decimo posto? Osi di più' .. - sportli26181512 : Torino, si avvicina il riscatto di Miranchuk dall'Atalanta? Parla Cairo: Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha… - Ftbnews24 : #Torino, Cairo su Juric: “Con noi per un altro anno, non è un tema” #Torino, Juric -

A margine dell'assemblea della Lega di Serie A, il presidente del, Urbano, parla del futuro dei giocatori in prestito e del ...Adesso però si gioca sulla sua superficie preferita, è in gran forma e in quella primavera ha trionfato dala Montecarlo e sembra non conoscere sconfitta. Asorvola il torneo senza ...Commenta per primo Il presidente del, Urbano, ha parlato del futuro di Aleksey Miranchuk , giocatore di proprietà dell' Atalanta ma che è in prestito alla società granata. Ilha anche un'opzione per il riscatto del ...

Video Torino, Cairo: "Sui riscatti decideremo a fine campionato" Gazzetta

In casa Torino, da diverso tempo ormai, sta andando in scena una vera e propria telenovela: quella riguardante il futuro di Ivan Juric. Il tecnico ha ancora un anno di contratto ma non ha ancora ...Adesso però si gioca sulla sua superficie preferita, è in gran forma e in quella primavera ha trionfato dal Cairo a Montecarlo e sembra non conoscere sconfitta. A Torino sorvola il torneo senza ...