Incidente terribile per Sofiane Kiyine L’ex Lazio decolla con la sua auto finendo in un palazzetto

(Di venerdì 31 marzo 2023) Terrificanteper, giocatore d’origine marocchina ma con passaporto belga e un passato in Italia con le maglie di Chievo Verona,e Venezia. Il centrocampista è tornato a giocare in Belgio in questa stagione con la maglia dell’OH Lovanio e stava rientrando dagli allenamenti quando, in un attimo di distrazione, ha urtato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Kiyine, incidente terribile per l'ex Lazio: vola con l'auto e sfonda la parete di una palestra - SportRepubblica : Kiyine, incidente terribile per l'ex Lazio: vola con l'auto e sfonda la parete di una palestra - Giulio45137047 : RT @AllRoundLazio: ?? Nel video il terribile incidente occorso a Sofian #Kiyine. L’ex #Lazio, dopo aver colpito una rotonda a grande velocit… - demarteclaudio : RT @AllRoundLazio: ?? Nel video il terribile incidente occorso a Sofian #Kiyine. L’ex #Lazio, dopo aver colpito una rotonda a grande velocit… - Corriere : Terribile incidente d'auto per Kiyine: l'ex Chievo finisce dentro una palestra, è salvo -

... centrocampista ex Lazio e ora all'OH Lovanio, è stato coinvolto in un bruttissimostradale. La sua auto ha preso il decollo su una rotonda e si è capovolta facendo unschianto. ...per Sofian Kiyine . L'ex centrocampista di Lazio e Salernitana , che oggi gioca nell' OH Lovanio in Belgio, si è reso protagonista di un graveautomobilistico. L' auto ...Bruttissimoper Sofian Kiyine . L'ex Lazio, Salernitana e Venezia tra le altre in Italia, oltre al Chievo dove è cresciuto, è stato coinvolto in unschianto. Mentre viaggiava con la sua auto ...

Grande paura per Kiyine: terribile incidente stradale, l'auto finisce ... Goal.com

Terribile incidente per Sofian Kiyine, centrocampista belga (da padre marocchino e madre italiana, ha triplice passaporto) che in Italia ha indossato le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia (56 ...Il calciatore è stato trasportato nell'ospedale più vicino, ma non ha mai perso i sensi ricorda bene l'incidente. Dai primi esami risulterebbe solamente qualche vertebra incrinata, uno zigomo nero e ...