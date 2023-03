Uomini e Donne, Rosa Perrotta a tu per tu con un fan dopo le accuse: “Sei squallida” (Di giovedì 30 marzo 2023) Rosa Perrotta, noto ex volto di Uomini e Donne, si è recentemente scagliata contro uno dei suoi followers, che su Instagram ha risposto in maniera veramente poco educata ad una storia dell’ex tronista, che – molto infastidita dalla critica – ha risposto immediatamente mettendo a tacere le dicerie. Ma cosa avrà mai detto per portare la moglie di Pietro Tartaglione a reagire in questo modo? Uomini e Donne news, il commento che ha infastidito Rosa Perrotta In particolare, l’utente social in questione ha commentato un video caricato da Rosa Perrotta sulle sue storie di Instagram, nel quale si vede suo figlio che cammina a piedi nudi: “Sei squallida. Metti un paio di scarpe a questo bimbo”, ha scritto il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023), noto ex volto di, si è recentemente scagliata contro uno dei suoi followers, che su Instagram ha risposto in maniera veramente poco educata ad una storia dell’ex tronista, che – molto infastidita dalla critica – ha risposto immediatamente mettendo a tacere le dicerie. Ma cosa avrà mai detto per portare la moglie di Pietro Tartaglione a reagire in questo modo?news, il commento che ha infastiditoIn particolare, l’utente social in questione ha commentato un video caricato dasulle sue storie di Instagram, nel quale si vede suo figlio che cammina a piedi nudi: “Sei. Metti un paio di scarpe a questo bimbo”, ha scritto il ...

