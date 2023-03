Re Carlo parla al Bundestag | tra Ucraina e applausi dei deputati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Parla Carlo Calcagni, uno dei tanti soldati italiani ammalatisi nell’ex Jugoslavia. @ARoldering - cuomo_antonia : Nicole potrebbe anche parlare meno con Andrea, raccontare l'esterna con Carlo dato che si parla di rispetto #uominiedonne - ilfattovideo : Ucraina, Carlo III parla in tedesco al Bundestag: “La sicurezza dell’Europa è minacciata. Scioccati dalla terribile… - lasiciliait : Carlo III parla al Bundestag: è la prima volta di un Sovrano, «un onore essere qui» - infoitestero : Carlo III parla al Bundestag: è la prima volta di un Sovrano, «un onore essere qui» -

Siamo scossi dalle terribili devastazioni, ma possiamo farci coraggio nella nostra unità per difendere la pace e la libertà dell'Ucraina"."Coraggioso, importante e benvenuto", così Reha ...'La sicurezza dell'Europa è minacciata, così come i nostri valori democratici. Ma il mondo non è rimasto a guardare'. Lo ha detto il re d'Inghilterra,III, nel suo discorso, in tedesco, al Bundestag, facendo riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. 'Siamo scioccati dalla terribile distruzione, ma possiamo trarre coraggio dalla nostra ...... Rodolfo Mancini, Gianpiero Nacuzi, Omar Olano, Lucia Pafundi, Iris Pellegrini,Tornese, ... Di questa mostra ciSylvia Irrazabal, organizzatrice ed esperta di eventi culturali. Dott.ssa ...

Re Carlo III parla al parlamento tedesco, è la prima volta di un monarca al Bundestag RaiNews

Roma, 30 mar. (askanews) - La sicurezza dell'Europa è minacciata dall'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto Re Carlo III, intervenendo al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, prima ...Carlo è Maestro di sci e istruttore nazionale di telemark ed ... Insomma di stare fermo non se ne parla. Foto: Roberto de Pellegrin Come già detto ci conosciamo da tanto tempo ma non credo di averti ...