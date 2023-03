Mutuo con Partiva Iva: da quanti anni la si deve avere per poter chiedere il prestito (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche i lavoratori autonomi ed i titolari di Partita IVA possono richiedere un Mutuo alla propria banca: scopriamo in che modo ed attraverso quali garanzie. Quando parliamo di mutui, parliamo di garanzie. E sappiamo che, a riguardo, dobbiamo fare una distinzione importante tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti: gli autonomi ed i liberi professionisti possono offrirne meno. Questo perché a differenza dei lavoratori dipendenti non hanno contratti professionali che garantiscano un guadagno mensile certo. Anche i titolari di Partita IVA possono ottenere un Mutuo dalla banca – ILoveTrading.itPer questo motivo, per un lavoratore autonomo titolare di Partita IVA, rivolgersi ad una banca per ottenere un Mutuo può risultare un miraggio proprio per l’impossibilità di garantire introiti mensili certi e ricorrenti su cui ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche i lavoratori autonomi ed i titolari di Partita IVA possono riunalla propria banca: scopriamo in che modo ed attraverso quali garanzie. Quando parliamo di mutui, parliamo di garanzie. E sappiamo che, a riguardo, dobbiamo fare una distinzione importante tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti: gli autonomi ed i liberi professionisti possono offrirne meno. Questo perché a differenza dei lavoratori dipendenti non hanno contratti professionali che garantiscano un guadagno mensile certo. Anche i titolari di Partita IVA possono ottenere undalla banca – ILoveTrading.itPer questo motivo, per un lavoratore autonomo titolare di Partita IVA, rivolgersi ad una banca per ottenere unpuò risultare un miraggio proprio per l’impossibilità di garantire introiti mensili certi e ricorrenti su cui ...

